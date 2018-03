Stad wil 1.000 Bruggelingen doen opruimen 08 maart 2018

02u46 0 Brugge De stad Brugge roept haar inwoners op om in de periode van 17 tot en met 31 maart massaal de handen uit de mouwen te steken.

"Spreek af met de buurt, de kennissen, de sportclub of jeugdbeweging om samen zwerfvuil te gaan opruimen. Dat kan in de eigen buurt, maar ook in de stad of op het strand", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Om de campagne extra in de kijker te zetten en iedereen warm te maken om zwerfvuil te ruimen, is een promotiefilm gemaakt. Het filmpje wordt vandaag gelanceerd via de website en sociale mediakanalen van de stad. Bovendien werd er ook een XXL-vuilnisbak geplaatst op het Stationsplein en op de Burg. In de deelgemeentes komen bestickerde containers. Via www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane kan je laten weten waar en wanneer een opkuisactie plaatsvindt. Via deze link is het ook mogelijk om extra opkuismateriaal te reserveren dat de stad voorziet.





De witte zwerfvuilafvalzakken, handschoenen, prikkers, veiligheidshesjes, een bord 'Fan van' en affiches kan je gratis afhalen in de Vrijwilligerscentrale op het Kraanplein. Inschrijven kan ook via preventie@brugge.be of telefonisch via 050/44.80.66. "We streven ernaar om 1.000 Bruggelingen te overtuigen om de zwerfvuilgrijper op te nemen", besluit Landuyt. (BHT)