Stad vraagt zwemverbod te respecteren 09 mei 2018

02u37 0 Brugge De stad Brugge vraagt iedereen met aandrang om het zwemverbod in de Reien te respectereren.

"Hoewel we begrijpen dat het warme weer en de kunstwerken van de Triënnale uitnodigen om een plonsje te wagen in het water, moeten we eraan herinneren dat het zwemmen in de Reien momenteel verboden is", zegt het stadsbestuur. "Er zijn heel wat risico's aan verbonden. Samen met de politie stellen we vast dat sommige mensen zich toch in het koude water begeven. Maar het warme weer, in combinatie met het koude water, kan immers gevaarlijke situaties veroorzaken." De stad benadrukt bovendien dat ze niet aansprakelijk is bij ongevallen. De politie is bevoegd om op te treden en zal een oogje in het zeil houden.





"Recreatieve zwemmers zijn van harte welkom om te zwemmen in de Reien op zaterdagen en zondagen in juli en augustus. Dan is er een duidelijk afgebakende zwemzone mét toezicht van redders. Zo kan iedereen veilig zwemmen", besluit het stadsbestuur. (MMB)