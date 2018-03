Stad verkoopt Ryelandtzaal toch niet 13 maart 2018

De stad Brugge gaat de Ryelandtzaal op het Achiel Van Ackerplein niet verkopen aan een projectontwikkelaar. Dat heeft burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) bekend gemaakt.





De zaal in een oude kerk is eigendom van de stad en wordt gebruikt voor concerten en lezingen. Oorspronkelijk zou de zaal mee verkocht worden aan een ontwikkelaar, die de hele site nabij de Weylerkazerne wil vernieuwen. Toen dat bekend raakte, was er veel protest tegen de verkoop. Veel Bruggelingen en cultuurorganisaties vonden het niet kunnen dat de stad dat stukje erfgoed van de hand zou doen.





De Ryelandtzaal is de vaste stek voor koren, muziekgroepen en het Stedelijk Conservatorium. "Oorspronkelijk was het plan om de zaal over te dragen aan de projectontwikkelaar van de kazerne, maar daar zien we van af", zegt burgemeester Landuyt. "We willen nu, in samenwerking met de gebruikers van de zaal, uitzoeken hoe we deze zaal verder kunnen laten gebruiken." (BHT)