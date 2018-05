Stad verkoopt herenhuis voor 830.000 euro 31 mei 2018

02u31 0

De stad Brugge zet een uniek hoekpand, bekend als 'maison de maître Bernard De Deurwaerder', in de Riddersstraat te koop. De woning heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1579.





Het is een aanrader voor wie zoekt naar een pand met veel ruimte, lichtinval en een mooie binnentuin. Het interieur bevat een enfilade van salons met rijke aankleding in empire- en Lodewijk XVI-stijl.





Wie geïnteresseerd is, moet minstens 830.000 euro bieden. Er geldt een verplichting voor renovatie. (BHT)