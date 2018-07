Stad verhuurt fietsen aan werkzoekenden 10 juli 2018

02u48 0

De stad Brugge pakt de zogenaamde transportarmoede aan. Dat is het gebrek aan vervoersmiddelen bij mensen in armoede die toch een job willen vinden. "We hebben geïnvesteerd in twee elektrische en vijf stadsfietsen, die aan een voordelig tarief gehuurd kunnen worden", zegt schepen van Werk Minou Esquenet (CD&V). "Als mensen niet tot bij een werkgever geraken, vermindert uiteraard de kans om geselecteerd te worden en duurt de zoektocht een stuk langer. Een fiets kan een goedkope oplossing zijn op korte termijn. Voor vijf euro heb je al een stadsfiets voor één week.





Voor 20 euro huur je twee weken een elektrische fiets." Voor het initiatief werkt de stad samen met VDAB-Werkwinkel, OCMW en Fietspunt. (BHT)