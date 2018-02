Stad telt verkeer 17 februari 2018

Het stadsbestuur zal de komende drie jaar verkeerstellingen houden in de binnenstad. Vier keer per jaar zal aan de hand van 38 controlepunten het verkeer gemeten worden. Ook het aantal fietsen zal geteld worden. Het bijzondere is dat er automatisch een onderscheid wordt gemaakt tussen het soort voertuigen. Zo zullen bussen, trucks en auto's afzonderlijk bekeken worden. Ook de snelheid wordt geregistreerd. De resultaten moeten een beeld geven op de gevolgen van aanpassingen in het verkeer. De kostprijs bedraagt jaarlijks 98.000 euro. (MMB)