Stad steunt boeren met video 30 maart 2018

Brugge ondersteunt landbouwers met een video, die sinds deze week onder meer te zien is op de regionale televisie. Daarmee wil de stad de landbouw promoten en de boeren een hart onder de riem steken. "De kloof tussen producent en consument is groot. Consumenten hebben vaak weinig voeling met landbouw en voedselproductie in het algemeen", zegt schepen van Landbouw Minou Esquenet (CD&V). "In de video geven we uitleg over de inspanningen die nodig zijn om tot een gezond, lekker en duurzaam stukje vlees of groente te komen." (BHT)