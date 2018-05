Stad start campagne rond bereikbaarheid 17 mei 2018

Brugge start met een grootschalige bereikbaarheidscampagne. Het is een reactie op de vele wegenwerken van de afgelopen jaren. "Veel van die werken zijn nu afgerond en Brugge is een aantrekkelijker bestemming geworden", vindt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Een promotiecampagne, in samenwerking met handelaarsorganisaties, moet dat extra in de verf zetten."





In de campagne gaat aandacht naar de verschillende mobiliteitsvormen. Zo krijgen automobilisten informatie over de A11 en het nieuwe complex aan de Bevrijdingslaan. Fietsers hebben nieuwe fietsersbruggen, -tunnels en parkeerplaatsen. En ook de shoppingshuttle komt aan bod. De campagne 'Bestemming Brugge' richt zich op bezoekers tot 30 kilometer buiten de stad en is te horen op radio, in bioscopen en in het straatbeeld.





Er is ook een website: www.bestemmingbrugge.be. (BHT)