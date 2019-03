Stad schept orde op het Huidevettersplein: terrassen mogen ruimer en standhouders krijgen vaste plek Bart Huysentruyt

28 maart 2019

19u18 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge schept orde op het toeristische Huidevettersplein tussen de Vismarkt en de Rozenhoedkaai. Twee restaurants mogen er een ruimer terras plaatsen en de kunstenaars krijgen er een vaste standplaats. “Blij dat de stad dit toelaat”, zegt Luc Broes van restaurant Duc de Bourgogne.

Het Huidevettersplein is nog voor veel passanten nog vaak vrij onbekend in Brugge. Het pleintje is vooral geliefd bij de toeristen met hoofdzakelijk horecagelegenheden. Net als op de Vismarkt staan er ook kunstenaars die hun werken verkopen. “Het laatste goedgekeurde terraszoneringsplan voor het Huidevettersplein dateert van 2004", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Aan de westkant van het plein vroegen de horecazaken Huidevettershuis en Duc de Bourgogne om een ruim terras te mogen plaatsen. Eigenlijk is dat een evidente en terechte vraag, want het mag ook aan de andere zijde van het plein. Daar zorgen we nu voor.”

De horecabazen voegden deze week meteen de daad bij het woord. Meteen is de aanblik van het plein helemaal anders. Ook de standhouders op het plein krijgen nu een vaste plek, netjes tussen de twee terrassen van de horecazaken in. “Ze kunnen hun plaats op dit plein gewoon behouden, alleen is die nu vast bepaald”, zegt Demon. “De nieuwe terrassen én de plaats voor de standhouders garanderen nog altijd een vlotte doorstroom van passanten. Ze nemen het voetpad langs de gevels van de zaken niet in. De terrassen mogen drie meter breed zijn, waardoor je ook nog vlot over het middenplein kan wandelen.” Luc Broes van restaurant Duc de Bourgogne is een gelukkig man. “We hebben ons terras op woensdag geplaatst”, zegt hij. “Het is fijn om te weten dat het stadsbestuur ons volgt in deze vraag. We krijgen nu meer mogelijkheden om gasten te ontvangen.”

Op termijn wil de stad Brugge de uitbaters ertoe aanzetten om een eenvormig terras te zetten. “Nu oogt het vaak nogal rommelig", vindt Franky Demon. “Er zijn veel soorten kleuren en materialen. We willen op termijn een eerder stijlvol plein creëren.” Het Huidevettersplein krijgt de primeur, want de stad is van plan om de komende zes jaar meer pleinen aan te pakken. “Dit past in ons pleintjesplan”, zegt Demon, bijgetreden door schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld): “Mooiere en gezelligere pleintjes in Brugge was één van onze actiepunten in ons verkiezingsprogramma en komt nu ook tot uiting in de beleidsnota. Eén van de volgende pleinen die aan de beurt komen is het Ankerplein in de Katelijnestraat. Dat zal bij de heraanleg van die straat weer een volwaardig plein rond een boom worden. Stap voor stap pakken we de pleinen aan.”