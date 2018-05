Stad legt gratis shoppingbus in BUSJES RIJDEN ELKE ZATERDAG EN ÉÉN KEER PER MAAND OP ZONDAG BART HUYSENTRUYT

03 mei 2018

02u40 0 Brugge Vanaf zaterdag rijden er in Brugge drie gratis pendelbusjes rond op een parcours dwars door de stad. Busmaatschappij Keolis zet daarvoor 15 chauffeurs in. De busjes rijden elke zaterdag en één zondag per maand en tellen 16 zitplaatsen. "Er is gratis wifi", zegt Vincent Traen van Keolis.

De openbare vervoersmaatschappij De Lijn had uiteindelijk geen interesse, dus sprong Keolis op de kar. De busmaatschappij zet drie dieselbusjes in om een parcours in de binnenstad af te leggen op drukke shoppingdagen. Concreet gaat het telkens om de zaterdagen én om de eerste zondag van de maand. Dat zijn traditiegetrouw de belangrijkste winkelmomenten. "We willen al langer een alternatief voor de zware, vervuilende bussen van De Lijn", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Die rijden onze straten kapot en bovendien is er met De Lijn weinig marge om te onderhandelen over het uitgetekende parcours. Dus organiseren we ons eigen vervoer." Keolis tekende in en zet drie busjes met plaats voor 16 passagiers in. Ze rijden op zaterdag van 10 tot 13 uur in een lus via de Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Vlamingstraat en Academiestraat om dan terug te keren via de Kuipersstraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat. In de namiddag maken de busjes ter hoogte van Sint-Salvators een ommetje langs de Mariastraat en Oude Burg. Opvallend: deze kleine busjes mogen wél de Geldmunt- en Noordzandstraat in. "We kiezen bewust voor een route in het centrum van de stad. Er zijn verschillende haltes, te herkennen aan speciale verkeersborden", zegt Landuyt.





Rolstoellift

Het comfort aan boord van de bus is basic. "We voorzien draadloos internet", zegt Vincent Traen van Keolis. "Er is voldoende beenruimte en de shuttle is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers via een automatische rolstoellift. Er is ook plaats voor bagage en kinderwagens." De busjes zijn gratis en iedereen kan dus zonder ticket opstappen. "We voorzien een budget van zo'n 100.000 euro", zegt burgemeester Landuyt. "Via een telsysteem houden we bij waar passagiers opstappen. Op die manier hopen we de routes te kunnen analyseren. Moeten we bijsturen, dan kan dat vlot gebeuren." Op de gemeenteraad was er kritiek van Open Vld. De stad had beter nog een halfjaar gewacht tot het over elektrische busjes kon beschikken. "Die komen er zeker aan", belooft Vincent Traen. "Nu zetten we de meest courante dieselbusjes met Euro 6-norm in. Op termijn hopen we over te schakelen." Vanaf september komt er bijkomend een centrumshuttle op weekdagen, tussen de Coiseaukaai en het centrum.