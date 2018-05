Stad kandidaat aankomst WK wielrennen 31 mei 2018

Brugge stelt zich kandidaat om tijdens de WK-week in september 2021 aankomstplaats te zijn voor de individuele tijdritten. Zoals bekend wil Vlaanderen zich kandidaat stellen voor de organisatie van het Wereldkampioenschap Wielrennen in 2021. Brugge zou vijf keer aankomstplaats zijn: voor twee dames- en drie herencategorieën. "Het is een internationaal topevenement", zegt schepen van Sport Dolores David (sp.a). "Brugge zou er zijn troeven kunnen uitspelen: de stad, maar ook de haven. Het zou een unieke belevenis zijn voor onze inwoners." De beslissing over de toekenning van het WK wielrennen volgt in september van dit jaar. Golazo Sports en Flanders Classics zijn de organisatoren. Brugge zou 360.000 euro moeten betalen. (BHT)





