Stad helpt Heilig Bloedprocessie organiseren ZET EIGEN MEDEWERKER IN SPRINGT FINANCIEEL BIJ BART HUYSENTRUYT

13 maart 2018

02u28 0 Brugge Historisch moment in Brugge: het stadsbestuur zal dit jaar officieel meehelpen bij de organisatie van de Heilig Bloedprocessie. De stad en de Edele Confrérie van het Heilig Bloed hebben daarvoor een overeenkomst gesloten. "De processie lijdt al enkele jaren verlies. Er moest iéts gebeuren", zegt William De Groote van de Confrérie.

Het water stond al een paar jaar aan de lippen bij de organisatoren van 'Brugges schoonste dag', het belangrijkste evenement van het jaar in de stad. Vorig jaar nog werd een verlies van ongeveer 10.000 euro genoteerd. Een Heilig Bloedprocessie organiseren, kost zo'n 200.000 euro. De Edele Confrérie van het Heilig Bloed investeert nu jaarlijks zo'n 40.000 euro, ook de stad legt elk jaar zoveel opzij. Daarnaast komt er nog geld van sponsors en van de Nationale Loterij. "Het geld van die laatstgenoemde is louter bestemd voor restauraties", zegt proost William De Groote. "Sinds de Heilig Bloedprocessie in 2010 Unesco-werelderfgoed werd, zijn de kosten alleen maar toegenomen. Het gaat om geld voor herstellingen, maar ook voor de vrijwilligers die rekenen op een klein cadeautje. Zonder overeenkomst met de stad zouden we op termijn moeten inkrimpen. En dat zou zonde zijn voor zo'n fantastisch evenement."





Wagens

Dus gooide het stadsbestuur een reddingsboei. Bij de vorige editie had de Confrérie al aan de alarmbel getrokken. "Daarop zijn we gaan samenzitten. Enkel en alleen financiële putten vullen, wilden we niet doen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). De stad wordt medeorganisator en springt onder meer bij met logistieke hulp. Zo is sinds begin januari een medewerker van Brugge Plus aangeduid om de organisatie mee in handen te nemen. Er is daardoor onder meer al een oplossing gevonden voor de wagens die vorig jaar twee nachten buiten moesten staan en waarvoor de organisatie een securityfirma moest betalen. "We hebben vorig jaar ook de Gouden Boomstoet nieuw leven ingeblazen", zegt Landuyt. "Daar hebben we de nodige expertise opgedaan. De Confrérie blijft instaan voor het puur praktische, maar krijgt hulp. We willen ook het financiële plaatje mee bewaken."





Samenhorigheid

Dat de stad straks sowieso wat extra zal moeten betalen, lijkt onoverkomelijk. "De Heilig Bloedprocessie is dat waard", oordeelt de burgemeester. "Het is hét evenement bij uitstek voor de Bruggelingen. De samenhorigheid net voor zo'n stoet, maar ook erna, is onbeschrijflijk. Brugges schoonste dag is natuurlijk ook een zegen voor de uitstraling van de stad en voor de lokale handel."