Stad halveert terrastaks in deelgemeenten Bart Huysentruyt

31 maart 2019

10u18 0 Brugge Horecazaken in de Brugse deelgemeenten betalen vanaf 1 april maar de helft meer van hun terrasbelasting.

Dat heeft de stad Brugge beslist. “Het weer van de laatste weken heeft ons duidelijk aangetoond dat er niets leuker is dan in de zon een terrasje doen", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We stimuleren de terrassen in onze stad. Zeker in de deelgemeenten, waar het sociaal weefsel eens zo belangrijk is. De halvering van deze taks kost de kas 61.000 euro, maar het uitbreiden van de vaste terrassen van 8 naar 9 meter en het toelaten van meer rijtjes compenseren dit bedrag. Horecazaken moeten immers per vierkante meter betalen.”

De gemeenteraad zette al het licht op groen voor dit voorstel van meerderheidspartij Open Vld. “Het terrasbeleid is al langer dan vandaag mijn stokpaardje”, zegt Van Volcem. “Met deze maatregel willen we de horeca in de deelgemeenten stimuleren. Dit is alvast een eerste concrete stap in de uitrol van de visie voor een nieuw terrasreglement. Daarin zullen we nog verschillende initiatieven opnemen die zowel de Brugse horeca als de gebruiker van de terrassen in Brugge ten goede komen.”