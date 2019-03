Stad grijpt in na klachten overdreven snelheid in Lissewege: wegversmallingen en paaltjes Bart Huysentruyt

12 maart 2019

09u36 0 Brugge Na klachten van burgers over overdreven snelheid en sluipverkeer in Lissewege, neemt het stadsbestuur maatregelen.

In het Lisseweegs Vaartje komen er op vier locaties wegversmallingen. Ze moeten de snelheid afremmen en ontmoedigend werken voor het sluipverkeer. “Bij het binnenrijden van Lissewege en Zwankendamme brengen we een wegversmalling aan”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Deze versmalling werkt als poort en benadrukt de woonomgeving. Ook bij aanvang en einde van het woonlint aan de Beukemarestraat komen er wegversmallingen. Om het fietsverkeer geen hinder te laten ondervinden van deze maatregelen, wordt er gekozen voor versmallingen met een veilige fietsdoorsteek.”

Maar ook Onder de Toren, in het hart van Lissewege, komt een proefopstelling: met paaltjes wordt op twee plaatsen een wegversmalling gecreëerd. De paaltjes zullen ook het voetpad beter afschermen. “Na de zomervakantie wordt deze proefopstelling geëvalueerd", aldus De fauw.

De ingrepen in Lissewege volgen kort na de aanpak van de Gijzeleweg in Zwankendamme, waar vorig jaar een rijbaankussen werd aangelegd. In de Ter Doeststraat komen nog dit jaar fietssuggestiestroken en wegversmallingen.