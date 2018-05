Stad geeft parking Ruzettelaan niet op 22 mei 2018

02u37 0

De stad Brugge bereidt een nieuwe aanvraag voor om een randparking aan de Baron Ruzettelaan te kunnen aanleggen. Zoals bekend wil de stad daar parking voor minstens 300 wagens. De grondenruil met Vlaanderen was al rond. Eerder had de provincie West-Vlaanderen een negatief advies geformuleerd voor de komst van een parking in het nu nog groene gebied. Dat advies kwam er nadat Brugge in zijn plannen uitging van een tweede brug, om de parking te ontsluiten. Die brug staat er nog niet. Het dossier is ook niet voldoende voorbereid, vindt de provincie. De aanleg van de parking veroorzaakte al veel protest bij de buurtbewoners. Ze vrezen voor de verkeersveiligheid en zien groen verdwijnen. (BHT)