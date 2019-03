Stad gaat Gemeneweideweg-Noord veiliger maken Bart Huysentruyt

13 maart 2019

15u28 0 Brugge De stad Brugge zal de Gemeneweideweg-Noord, tussen Sint-Kruis en de Damse Vaart veiliger maken voor fietsers.

De straat kent veel sluipverkeer en dicht bij het centrum van Sint-Kruis rijden de wagens vaak te snel. Na evaluatie besliste het stadsbestuur om de Gemeneweideweg-Noord op te waarderen. Een belangrijk knelpunt is het kruispunt met de Damse Vaart. Dat wordt ingesnoerd om de snelheid er te verlagen.

“Daarnaast is de fietsoversteek naar het jaagpad langs de Damse Vaart niet zo goed”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We zullen in overleg met de Vlaamse Waterweg nv, de beheerder van het jaagpad, kijken om deze oversteek veiliger te maken. We denken dan aan een heraanleg van de wegverharding, een inhaalverbod op de Damse Vaart en een betere aankondiging van de oversteek.”

Veel hardrijders

Snelheidscontroles wezen uit dat nabij de Moerkerkse Steenweg de snelheidslimiet veelvuldig wordt overtreden. Sensibiliseren via een snelheidsindicatiebord of verbaliseren gaf niet het verhoopte resultaat. “Om de snelheid te verlagen, wordt daarom het kruispunt met de Bisschopsdreef opnieuw aangelegd. Het kruispuntvlak wordt uitgevoerd in mozaïek, met aan weerszijden een vlak, comfortabel stuk voor de fietser”, verduidelijkt De fauw.