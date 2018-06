Stad eist vergoeding van grafdelvers voor 'imagoschade' 06 juni 2018

02u40 0 Brugge De stad Brugge zal een schadevergoeding eisen van de vier in opspraak gekomen grafdelvers. Hun proces werd gisteren meteen uitgesteld naar 4 december. "De stad liep imagoschade op", zegt advocaat Thierry Goegebeur.

Hoofdverdachte is Kevin D. (30) uit Loppem. Hij wordt verdacht van liefst 17 feiten van grafschennis tussen februari 2016 en november 2017. Hij werd opgepakt na de rellen tussen Club Brugge en Antwerp. Op zijn smartphone vonden de speurders foto's van skeletten. Die beelden wisselde hij ook uit met zijn collega's. Uit onderzoek bleek dat hij een gouden tand en ring verkocht die hij uit een graf had gehaald. De man werd ontslagen en in zijn val sleurde hij drie collega's mee.





Externe firma

Brugge was een van de weinige steden die nog eigen grafdelvers in dienst had.





"Maar die taak zal uitbesteed worden aan een externe firma", zegt advocaat Thierry Goegebeur, die zich burgerlijke partij stelde namens de stad. "Dat brengt een extra kost met zich mee. Daarvoor zullen we de betrokken grafdelvers verantwoordelijk proberen te stellen. Veel erger nog is de imagoschade die de stad hiermee opliep. De stad heeft een voorbeeldfunctie en het imago is hiermee besmeurd. Om hier bedragen op te kleven, krijgen we tijd tot 4 december." Behalve de stad stelde zich voorlopig niemand burgerlijke partij. (JHM)