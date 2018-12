Stad Brugge pakt vier gevaarlijke verkeerskruispunten aan MMB

12 december 2018

De stad Brugge heeft een studiebureau onder de arm genomen om vier gevaarlijke verkeerspunten aan te pakken en veiliger te maken. Tegen de zomer van 2019 moeten de eerste concrete beslissingen kunnen genomen worden. Het eerste kruispunt is de Leopold II-laan met de Scheepsdalelaan, waar in oktober 2015 een zeventigjarige fietsster overleed na een dodehoekongeval. Even verderop langs de Scheepsdalelaan werd in juni van dit jaar ter hoogte van de Leopold I-laan een 35-jarige vrouw gegrepen door een vrachtwagen. Ze overleed enkele uren later aan haar verwondingen. De andere locaties zijn de Krakeleweg vanaf het kruispunt met de Sint-Pieterskaai tot aan de Sluisstraat en het kruispunt Pathoekeweg-Kolvestraat in Sint-Pieters, en de rotonde Ten Briele-Spoorwegstraat in Sint-Michiels. De kostprijs van de studie bedraagt zo’n 100.000 euro en moet concrete voorstellen teweegbrengen om de verkeerspunten veiliger te maken. Dat kan gaan om een volledige heraanleg, maar evengoed om enkele ingrepen om de verkeersstromen uit elkaar te houden.