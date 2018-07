Stad Brugge met project genomineerd voor Europese Award 27 juli 2018

02u30 0

Het Brugse stadsbestuur en De Republiek/De Korrelatie vzw zijn met het project 'De Makersrepubliek: Handmade in Brugge, The Box Brugge en Turbo' genomineerd om voor België deel te nemen op het Europese niveau van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA). De EEPA willen de meest succesvolle initiatieven die de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa stimuleren, bekender maken en ze een passende erkenning geven. De wedstrijd bestaat uit een nationale en een Europese selectiefase. Uit de geldige kandidaturen selecteerde de Belgische jury het door de stad Brugge ingediende project. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) en schepen van lokale economie Hilde Decleer (CD&V) reageren trots. "We zijn verheugd dat Brugge genomineerd is en ons land mag vertegenwoordigen voor deze prestigieuze awards. De Makersrepubliek stimuleert met drie projecten het ondernemerschap in Brugge, dit binnen het specifieke kader van een historische stad met een eigen dynamiek. De synergie van deze acties op één plek maakt dit een innoverende en grensverleggende springplank binnen de Brugse economie. Stad Brugge ondersteunt deze werking financieel, maar is ook betrokken bij de projecten." De uiteindelijke winnaars zullen in november bekend worden gemaakt. (MMB)