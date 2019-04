Stad blinkt monumenten nog snel op vooraleer toeristisch seizoen begint Bart Huysentruyt

12u50 0 Brugge In Brugge is de lenteschoonmaak van de kunstwerken en monumenten volop aan de gang.

Zo kreeg het kunstwerk ‘De aderen van het klooster’ van Guiseppe Penone een grondige onderhoudsbeurt. Dat kunstwerk, in 2006 plechtig ingehuldigd door toenmalige burgemeester Patrick Moenaert, vind je terug aan de achterzijde van het Sint-Janshospitaalmuseum naast de kantoren van Toerisme Brugge. Het kwam er als dank voor de inzet van de zustergemeenschap in het voormalige Sint-Janshospitaal, die eind 2005 het aanpalende klooster verliet. “Wie het kunstwerk ter plekke gaat bekijken, kan bovendien ook nog eens onze tentoonstelling ‘Meesters van de Spaanse Barok’ gaan bekijken in het Sint-Janshospitaal, een absolute aanrader”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).