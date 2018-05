Sportzaal in Sint-Franciscuskerk? 31 mei 2018

De school Instituut Mariawende Blydhove is geïnteresseerd om de Sint-Franciscuskerk in Brugge in te richten als sportzaal. Ze willen de infrastructuur ook ter beschikking stellen van de buurt. De school is een technisch onderzoek gestart om na te gaan of het gebouw kan aangepast worden. De kerk is in 2017 aan de eredienst onttrokken. Sindsdien is er nog geen plan om met de kerk iets te doen. Dit is het eerste concrete voorstel. "Het zou een mooie toekomst kunnen zijn", vindt ook schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V), die op de gemeenteraad een vraag van Arnold Bruynooghe (Vlaams Belang) beantwoordde over de kerk. (BHT)