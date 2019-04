Sportstrand van Zeebrugge opent al in paasvakantie BHT

05 april 2019

12u38 0 Brugge Het sportstrand van Zeebrugge gaat al tijdens het eerste weekend van de paasvakantie open.

Het strand is afgelopen week opgebouwd. De sportvelden en outdoor fitnesstoestellen zijn vanaf het eerste weekend van april beschikbaar voor zowel individuele gebruikers als voor scholen en verenigingen. “Met de komst van het mooie weer kwam jaarlijks de vraag om het sportstrand vroeger te kunnen gebruiken en sinds 2016 geven we aan deze vraag gehoor. We maakten alles gebruiksklaar voor de start van de paasvakantie” geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) mee. De stad investeerde in 2012 samen met het havenbestuur in een volledige sportsite op het strand. Het bestaat uit zeven sportveldjes voor voetbal, pannavoetbal, beachvolley, beachtennis en vijf outdoor fitnesstoestellen. Het sportstrand valt erg in de smaak: tijdens de zomervakantie werden de afgelopen jaren telkens 3.000 tot 4.000 bezoekers geteld.

Maar ook buiten het hoogseizoen is het sportstrand in trek. Tal van scholen en verenigingen reserveerden de sportsite in de periode april tot en met juni voor sportdagen en sportieve uitjes. Ook individuele bezoekers maakten tijdens mooie lentedagen gretig gebruik van de terreintjes. Na het zomerseizoen blijft het sportstrand nog twee weken beschikbaar: tot en met zondag 15 september kan je er nog dagelijks terecht.

Iedereen kan er gratis gebruik van maken. Groepen kunnen vooraf reserveren via https://www.brugge.be/reservatie-sportstrand-2.