Spoorbrug verdwijnt, nieuwe ligt al klaar 06 maart 2018

Aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge, ter hoogte van het station Sint-Pieters, gaat de afbraak van de oude spoorbrug van start. Die maakt plaats voor een nieuwe brug, die vrijdag, zaterdag en zondag geplaatst wordt. De nieuwe brug moet treinen langs een derde spoor tussen Brugge en Dudzele opvangen. Dat derde spoor komt er om de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten. De Blankenbergse Steenweg is voor het verkeer volledig onderbroken ter hoogte van de spoorbrug. Ter plaatse staan alle omleidingen aangeduid. De Oostendse Steenweg wordt als omleidingsweg ingeschakeld. "De werken op de Oostendse Steenweg zijn nog niet afgelopen, maar om de mobiliteit te verzekeren, stellen we de weg tot en met 12 maart open in twee richtingen", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). Meer info vind je ook op www.bruggebereikbaar.be. (BHT)