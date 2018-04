Spelers krijgen medaille in... blauwe doos 23 april 2018

Opvallend moment in het stadhuis van Brugge: de spelers van Cercle kregen elk een kampioenenmedaille in een... blauw doosje, de kleur van stadsrivaal Club Brugge. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) verontschuldigde zich al op voorhand. "Telkens we een medaille uitreiken in Brugge gebeurt dat in een blauw doosje. Misschien moeten daar toch eens iets op vinden", grinnikte hij. "Maar als het echt stoort, hou de medaille en gooi het doosje dan snel weg." (BHT)