Spelende tiener (14) gewond na val door dak van leegstaande loods Jelle Houwen

30 maart 2019

20u00 10 Brugge Een jongen van 14 jaar oud is zaterdag in de vooravond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij ruim 6.5 meter naar beneden viel door het dak van een leegstaande loods. Hij was samen met twee vrienden op het dak geklommen toen het mis ging. De jongen werd in kritieke toestand afgevoerd, maar zou intussen aan de beterhand zijn.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur in de leegstaande loodsen van de stadsdiensten aan de Rozendal, in hartje Brugge. De drie tieners waren via enkele muren en platte daken tot aan de loods geraakt en klommen daar op het dak. Opeens ging het grondig fout en viel de 14-jarige jongen door de asbest golfplaten naar beneden. Zijn val werd niet gebroken, want de loods is al geruime tijd leegstaand. Hij kwam met een harde klap op de betonnen vloer terecht.

Speciaal klimteam

Zijn vrienden zagen alles gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. Ze bleven zelf ter plaatse om aanwijzingen te geven waar de jongen ongeveer in de loods lag, aangezien het binnen een kluwen van ruimtes is. Het speciale klimteam van de brandweer kwam ter plaatse om de tiener te bevrijden. Bovenaan werden ramen ingeslagen en beneden een poort opengebroken om zo snel mogelijk bij hem te kunnen.

De 14-jarige kreeg de dringendste zorgen toegediend van een MUG-arts en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De jongen was bij bewustzijn, maar zijn toestand was toch kritiek. Hij liep wellicht meerdere breuken op. De politie sloot daarna het gebouw af tot de komst van het parket. Het parket onderzoekt nu de zaak, maar is karig met commentaar omdat het minderjarigen betreft. Het kan wel meegeven dat de toestand van de jongen inmiddels beter is.

Vaak jongeren in loods

De leegstaande loods die ingesloten ligt tussen de Rozendal, Groenestraat en de Beenhouwersstraat was vroeger een legerstock en de verschillende ruimtes zijn ongeveer 20.000 vierkante meter groot. De loods deed vroeger nog dienst als stockage voor oude koetsen en ook turnvereniging Rust Roest had er een tijd onderdak maar intussen staat het gebouw al jaren leeg. Ze is deels eigendom van de stad en deels van een privé-eigenaar. Er zijn al langer plannen om de gebouwen af te breken.

“Het is nu vooral een plaats waar wel vaker jongeren binnen gaan”, klinkt het in de buurt. “Vlak voor het ongeval hebben we zelf nog die tieners gezien. Ze kruipen via enkele muren en laaghangende kabels op een plat dak die gelegen is aan een binnenkoer waar garages staan. Via dat plat dak geraken ze tot in de loods. Wellicht vinden ze dat een leuke plek om te spelen, maar veilig is het er absoluut niet.”

Gelijkaardig ongeval in december

Het ongeval doet meteen denken aan de val die de 13-jarige Kyano Verbrugghe maakte, halfweg december. De tiener viel toen acht meter naar beneden door het dak van een vervallen loods in de Pathoekeweg in Brugge. Hij was er ook samen met een vriend aan het spelen op het dak toen hij door een golfplaat zakte. Kyano liep bij zijn val liefst 12 breuken in het gezicht, een gescheurde milt en een klaplong op maar hij herstelde wonderwel.