Speelplein Lorreinenhoek in het nieuw 26 mei 2018

Veel blije gezichten op het speelplein Lorreinenhoek, want het ziet er helemaal anders uit. Het vroegere, verharde en betegelde plein heeft plaats gemaakt voor een veiligere speelzone. De tegels maakten plaats voor houtmulch. Alle speeltoestellen, op de drie veerwipjes na, zijn nieuw. Bijzonder is de korfschommel, die ook toegankelijk is voor mindervalide kinderen, en de ballentrechter is ook een populair toestel op andere Brugse speelpleinen. Een kleine voetbalgoal sluit de zone naast de petanque af. "Dat petanqueterrein hebben we behouden op vraag van de club de Toktokkers, die er vaak komen spelen", zegt schepen Franky Demon (CD&V). De stad investeerde 66.000 euro. (BHT)