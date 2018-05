Speelplaats lijkt even festivalweide 05 mei 2018

Leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut mochten gisteren, bij een heerlijk lentezonnetje, boterhammen eten op de speelplaats.





De school haalt daarvoor de mosterd bij Boterhammen in het Park, de gratis festivalreeks die sinds 1990 jaarlijks plaatsvindt in de kiosk van het Warandepark, in het hartje van Brussel. "Het schept toch een band tussen de leerlingen", vindt directeur Nathalie Vanderiviere, die meteen enkele verdienstelijke leerlingen bedankte. De school nodigde de eigen band Last Resort uit om voor wat sfeer te zorgen op de koer. Alle leerlingen werden vooraf uitgenodigd om eens boterhammen mee te nemen. De school zelf zorgde nog voor het dessert. (BHT)