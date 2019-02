Spectaculair: 42 meter lange composietbrug in Brugge op juiste plaats geschoven Bart Huysentruyt

26 februari 2019

15u35 0 Brugge Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv plaatste dinsdag de eerste van twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen naast de Canadabrug in Brugge. De langste composietbrug ter wereld meet 42 meter en weegt 22 ton.

De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet. Het is de eerste fietsbrug in Vlaanderen van deze omvang in glasvezelversterkte kunststof. De vervanging van de fiets- en voetgangersbruggen gebeurt in opdracht van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv. De bruggen zijn gemaakt in de FiberCore fabriek in het Nederlandse Rotterdam en geplaatst door aannemer West Construct nv. Ze zouden honderd jaar moeten kunnen meegaan. De installatie gebeurde dinsdag overigens zonder veel problemen.