Speciaal team gaat vervuilde woningen aanpakken Bart Huysentruyt

26 december 2018

15u34 0 Brugge Een speciaal team met vrijwilligers en medewerkers van het OCMW gaat binnenkort van start om vervuilde woningen van het OCMW aan te pakken. Het ‘opruimproject’ moet die opvanghuizen van de OCMW-vereniging ‘t Sas weer meer bewoonbaar maken.

De vereniging is er voor mensen met verminderde welzijnskansen. Ze kunnen terecht bij het Inloophuis, de sociale kruidenier Kaba’ de nachtopvang, crisisopvang en de dienst Wonen. Het opruimproject is voortaan een extra dienstverlening. “Cliënten van ’t Sas verblijven vaak in een sterk vervuilde woning”, zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). “Tot nu toe hadden we geen dienst die een helpende hand kon bieden. Onze woonbegeleiders steken vaak zelf de handen uit de mouwen en helpen sorteren, opruimen, poetsen en spullen naar het containerpark brengen. Maar dat is bijzonder tijdrovend: met het opruimproject willen we hier iets aan veranderen.”

Voor dat project voorziet OCMW Brugge mensen, tijd en ruimte om woningen van cliënten, op een aangenaam tempo terug bewoonbaar en leefbaar maken. “De opruiming gebeurt aan een betaalbare prijs en met respect voor de waardigheid van de bewoners", zegt De fauw. “We geven hen de kans om hun waardevolle spullen te sorteren en bij te houden. De maatschappelijk werker van de bewoner blijft in de buurt en helpt het vertrouwen tussen bewoner en opruimploeg, te versterken. Onze mensen helpen de bewoners zelf poetsen, en geven advies en goeie raad om een woning netjes te houden.”

Opmerkelijk: de opruimers zijn zelf ook mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. “Via dit project willen we hen klaarstomen voor een job op de reguliere arbeidsmarkt”, aldus De fauw.