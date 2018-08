Spandoek 'Dood aan FCB' duikt (even) terug op 17 augustus 2018

Het spandoek met daarop de woorden 'Dood aan FCB' dook afgelopen week even weer op aan de gevel van taverne Great Old in Deurne, het clubcafé van Royal Antwerp FC vlakbij het stadion waar zondag de risicomatch Antwerp- Club Brugge plaatsvindt. Volgens de cafébaas hing de tifo er maar enkele uurtjes, maar het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje op sociale media. De beruchte tifo dook voor het eerst op vorig jaar tijdens een mars naar het stadion en veroorzaakte toen heel wat commotie. Cafébaas Thomas Meersman benadrukt dat het doek niet werd opgehangen met kwade bedoelingen. "We hadden dinsdag een gezellige drink, het spandoek kwam ter sprake en werd even bovengehaald om te lachen. We hebben het opgehangen en een paar uur later weer weggehaald. Maar blijkbaar had het nieuws zich al verspreid op sociale media. We kregen telefoon van de politie toen het doek al weg was", vertelt hij. De Antwerp-supporter verwacht geen problemen komend weekend. "We bedoelden hier echt niets mee, zondag moet een feest zijn voor jong en oud." Ook de politie zal zondag klaarstaan. Maar er worden geen extra maatregelen genomen. (NBA)