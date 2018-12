Spaargeld als sneeuw voor de zon verdwenen: Brugse gezinnen nemen advocaat in de arm tegen beursvennootschap Weghsteen Mathias Mariën

14u54 0 Brugge Het parket van Brugge is een onderzoek gestart naar de Brugse beursvennootschap Weghsteen. Mogelijk zijn 2.500 gezinnen, waaronder veel uit de Brugse regio, een deel van hun vermogen kwijt.

Enkele slachtoffers gingen te rade bij het Brusselse advocatenkantoor SQ Law om de zaak verder uit te spitten. Op die manier hopen ze hun spaarcenten alsnog te recupereren. Mogelijk belegde Weghsteen het vermogen van de gezinnen verkeerd. Uit recente rekeninguittreksels blijkt immers dat het spaargeld gemiddeld met veertig procent is gedaald. Alles samen belegden de 2.500 gezinnen zo'n 500 miljoen euro bij de beursvennootschap. De afwaardering zou in sommige gevallen oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s. Dat maakt een hele rist beleggers ongerust én roept tegelijk veel vragen op.

Eerder dit jaar raakte al bekend dat de Nationale Bank, als toezichthouder voor de sector, de activiteiten van het beurshuis aan banden had gelegd en enkele toplui aan de kant schoof wegens onregelmatigheden. Wat nu de reden is van de plotse daling van de beleggingen, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het Brusselse advocatenkantoor SQ Law zal de belangen van de gedupeerden groeperen en de belangen voor de strafrechter én burgerlijke rechtbank verdedigen.