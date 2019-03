Sp.a-jongeren trekt met caravan rond en John Crombez is fan Bart Huysentruyt

20 maart 2019

18u50 0 Brugge De West-Vlaamse sp.a-jongeren hebben aan de Sint-Pietersplas in Brugge hun campagne als ‘Next Generation’ op gang getrokken.

Er staan 25 kandidaten, jonger dan 35 jaar, op de verschillende lijsten van sp.a in West-Vlaanderen. “Ze krijgen ook topplaatsen”, zegt Vlaams lijsttrekker Annick Lambrecht. “Maxime Veys (31) uit Kortrijk staat op de derde plaats op de Vlaamse lijst en Melissa Depraetere (26) uit Harelbeke zelfs op de tweede plaats op de federale lijst. Dat toont aan dat we volop in de jongeren geloven. En dat doen ze zelf ook, want met de ‘Next Generation’ gaan ze met een duidelijke boodschap en in blok naar de kiezer.” De caravan van waaruit de jongeren campagne voeren zal de komende weken en maanden overal in de provincie opduiken. Ook John Crombez kwam woensdag naar Brugge. De lijsttrekker op de federale lijst kwam de jongeren een hart onder de riem steken.