Sorry, fans: cartoonist Marec veegt kunstwerk weer weg 28 juni 2018

De Brugse cartoonist Marec, ofwel Marc De Cloedt, heeft zijn kunstwerk in de Brugotta Hal van de Biekorf opnieuw weggeveegd. Zijn werk 'Het zwanenspel' heeft de voorbije maanden vijftig kunstenaars uit binnen- en buitenland geïnspireerd om reacties aan te brengen. "Heel leuk om te zien", zegt Marec. "Maar het is een tijdelijk werk, dus moet het weer weg." Daarmee komt ook een einde aan de tweede AIR-Biekorf-tentoonstelling.





'En route'

Het Cultuurcentrum Brugge maakt zo letterlijk plaats voor een nieuw werk dat de titel 'En route' meekrijgt. De volgende kunstenaar die de muur zal invullen is Matthieu Lobelle. Deze Brugse kunstenaar onderzoekt in zijn werk grenzen in al zijn vormen. (BHT)