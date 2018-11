Snorrenclub schenkt 1.150 euro voor mugheli 09 november 2018

De West-Vlaamse Snorrenclub heeft een cheque ter waarde van 1.150 euro overhandigd aan de dienst Mugheli, vertegenwoordigd door dr. Nico Muller van het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening. Een van de doelstellingen van de West-Vlaamse Snorrenclub is jaarlijks een goed doel financieel te steunen. "In het verleden gebeurde dat door de sponsoring van diverse verenigingen. Dit jaar wilden we een bijzondere inspanning leveren en besloten we om een gift te doen aan de mugheli. Het geld is afkomstig van persoonlijke schenkingen door onze leden", aldus voorzitter Antoine De Beir.