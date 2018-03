Snorrenclub is gul voor Rugby Club en Ziekenwagen Banjul 09 maart 2018

In café De Hollandse Vismijn deelde de West-Vlaamse Snorrenclub twee cheques van 250 euro uit. Het geld gaat naar de Brugsche Rugby Club en Ziekenwagen Banjul. De rugbyclub heeft een bloeiende jeugdwerking en die wil de Snorrenclub ondersteunen. Het andere bedrag gaat naar een tweedehands ziekenwagen in Banjul, de hoofdstad van Gambia in West-Afrika.





(BHT)