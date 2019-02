Snookerkampioene Caty Dehaene door haar OCMW-collega’s gehuldigd Bart Huysentruyt

17 februari 2019

10u45 0 Brugge Haar collega’s uit De Zeven Gaven’ een afdeling van de OCMW-vereniging Ons Huis waar mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verblijven, hebben snookerkampioene Caty Dehaene gehuldigd.

Zij is woonbegeleider, maar blinkt na de werkuren uit als snookerspeler. Ze werd al West-Vlaams kampioen, nationaal kampioen, Europees kampioen en speelde een kwartfinale op het WK 2003. Op 2 februari 2019 vond in zaal The Trickshot in Brugge de ‘Belgian Women’s Open’ plaats. Het was de eerste wedstrijd van de wereldtournee 2019 van het vrouwensnooker. Caty eindigde daar als laureate in de categorie 40+. Ze was ook finaliste in de Challenge Cup.