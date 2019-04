Snelweg voor (groene) elektriciteit dwars door West-Vlaanderen Mathias Mariën

08u49 0 Brugge Netbeheerder Elia investeert 500 miljoen euro in een nieuwe hoogspanningsverbinding dwars door West-Vlaanderen. Een echte autosnelweg voor elektriciteit dus. Een traject van 82 kilometer, waarvan 22 kilometer aan nieuwe verbinding. De komende maanden trekt Elia naar de betrokken gemeenten om de mening van de inwoners te horen. Tegen 2025 moet de verbinding effectief in gebruik worden genomen. “Onze provincie zal meer dan ooit een toegangspoort voor groene energie zijn”, zegt gouveurneur Carl Decaluwé.

Vandaag wordt de stroom opgewekt door de bestaande windparken op zee via de hoogspanningsverbinding Stevin vervoerd. Maar die zit overvol. “Met het oog op de nieuwe windturbines die er de komende jaren op zee bijkomen, is nood aan een “robuust” netwerk”, legt Ilse Tant van Elia uit. Daarom wordt het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterkt met Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem van 380 kilovolt waarmee 6 gigawatt aan elektriciteit kan worden vervoerd. Het definitief tracé staat nog niet vast, al heeft Elia wel een voorkeur.

Snelweg voor elektriciteit

Bij hun voorkeurstraject zou de stroom aan land gaan in Oostende en gaat ze via een ondergrondse verbinding richting Brugge. Daar zou dan een nieuw hoogspanningsstation gebouwd worden waar de stroom wordt omgezet naar een hoger spanningsniveau. Van Brugge zou de stroom dan 82 kilometer afleggen richting Avelgem. Dwars door West-Vlaanderen dus. Elia omschrijft het als een snelweg voor elektriciteit. Daarbij zou voor 35 kilometer aan bestaande hoogspanningslijnen benut worden en wordt voor 25 kilometer aan nieuwe lijnen gebundeld aan elektriciteits- of verkeerswegen zoals de E403. De ‘resterende’ 22 kilometer aan hoogspanningslijnen zal dan volledig nieuw zijn én bovengronds gaan. “De risico’s op storingen zijn veel kleiner dan ondergronds. En een fout op een dergelijk net, heeft een impact voor heel Europa”, zegt Ilse Tant.

Overleg met inwoners

Wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor inwoners van de betrokken gemeenten, is nog niet duidelijk. Bij Elia benadrukken ze dat er de komende maanden overleg komt met bewoners om de plannen voor te stellen. “We hopen daar veel reacties te krijgen”, klinkt het. Dat zal ook nodig zijn, aangezien er in een latere fase nog maar weinig marge voor aanpassingen zal zijn. Ook landbouwers en natuurverenigingen worden in het overleg betrokken. De bedoeling is, aldus Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel, om tegen 2022 een vergunning af te leveren. Na drie jaar bouwen zou Ventilus dan in 2025 af zijn. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is alvast enthousiast. “Meer dan ooit wordt onze provincie de toegangspoort voor groene energie.” Meteen wordt het net in West-Vlaanderen voorbereid op bijkomende windturbines op land en de aanleg van nog meer zonnepanelen, maar wordt ook de regio rond Izegem versterkt. Daar zitten heel wat diepvriesbedrijven, met veel nood aan elektriciteit.”