Snelle carrièreswitch dankzij... Brexit NA OPLEIDING VAN 3 WEKEN BEN JE LOGISTIEK MEDEWERKER IN HAVEN Bart Huysentruyt

01 december 2018

08u49 0 Brugge Een opleiding van een paar weken, en meteen zijn enkele knelpuntberoepen in de haven van Zeebrugge ingevuld. Wegens - of dankzij - de Brexit is er nood aan tientallen extra logistieke medewerkers in havenbedrijven. "Ik ben blij dat ik de stap heb gezet", zegt Silke Onderdonck (30).

Het arbeidsbemiddelingsbureau Randstad en het opleidingscentrum Portilog hebben de jongste tien jaar meer dan 600 mensen zonder voorkennis opgeleid tot logistiek bediende. Die opleiding duurt hooguit drie weken. Meer dan zeven op de tien vindt ook daadwerkelijk een job en zes op tien houdt het ook langer dan gemiddeld vol. Dat is opmerkelijk, omdat logistiek bediende een van de grootste knelpuntberoepen van Vlaanderen is. Een logistiek bediende zorgt ervoor dat het transport van goederen in de haven correct verloopt. "Er is te weinig instroom vanuit het onderwijs", zegt Greet Van Melkebeke van Randstad.

Bedrijven in de haven zoeken steeds meer mensen die een carrièreswitch willen maken, zodat ze de functies kunnen invullen. "Ik heb de jongste jaren gewerkt in de Colruyt", zegt Silke Onderdonck (30) uit Blankenberge. Zij had gisteren haar laatste opleidingsdag. Volgende week heeft ze examens en snel daarna kan ze al aan de slag: bij C.Ro Ports, het vroegere Cobelfret, in de haven van Zeebrugge. "Ik heb zopas mijn contract getekend", zegt ze trots. "Ik was op zoek naar een job die ik mezelf zie uitoefenen tot mijn pensioen. In de Colruyt had ik niet dat gevoel. De opleiding die ik heb gevolgd, is een basis. De havenbedrijven leiden ons verder op. Ik vind wel dat ik hier een stap vooruit zet. Deze job zal me ongetwijfeld meer voldoening geven."

In haar 'klas' zitten zeven mensen die allemaal een job in de logistiek ambiëren. Het is een allegaartje: van een vrouw die jarenlang in de States heeft gewerkt, tot een erkend vluchteling uit Irak en een Thaise die in de dienstensector heeft gewerkt. "Je hebt geen diploma nodig om een korte havenopleiding te volgen, maar je moet wel een bepaald niveau hebben", zegt Greet Van Melkebeke. "Wij selecteren de kandidaten die een opleiding mogen volgen. Drie vierde valt af, bijvoorbeeld door een te beperkt denkvermogen of door een gebrek aan motivatie. Voorkennis is doorgaans niet vereist. Na de opleiding van enkele weken leidt het bedrijf de kandidaat verder op. Veel bedrijven zijn bereid om dat te doen, omdat ze anders geen geschikte mensen vinden."

Smekende bedrijfsleiders

De zoektocht naar extra logistieke medewerkers heeft natuurlijk ook te maken met de nakende Brexit. De uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft gevolgen voor de haven van Zeebrugge, die het vaakst zaken doet met die markt.

"Bedrijven bereiden zich voor om extra administratief werk", zegt haven-CEO Joachim Coens. "Goederen uit Groot-Brittannië zullen vanaf midden volgend jaar behandeld worden als kwamen ze vanuit Amerika of China. Dat betekent: meer controles, meer douane, meer werk."

Marc Adriansens, gedelegeerd bestuurder van International Car Operators (ICO) en voorzitter van de Vlaamse Havenvereniging, beaamt: "Met deze opleidingen komen de initiatiefnemers tegemoet aan een enorme nood aan logistieke bedienden bij de havenbedrijven. We juichen dat toe. Geen wonder dat die mensen ook snel aan een job geraken. De bedrijven smeken erom."