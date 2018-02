Sneeuwlaagje bedekt paaslelies 10 februari 2018

Geen miserie, maar idyllische plaatjes in Brugge gisteren dankzij de lichte sneeuwval.

In het Begijnhof waren de vroege paaslelies, waarvan er al een paar hun bloemetje tevoorschijn toverden, bedekt met een fijn laagje sneeuw. Dat zorgde voor een uniek zicht.





Ook buiten het Begijnhof was het voor de toeristen foto's nemen van de Brugse zwanen in de sneeuw. Op de weg waren er geen noemenswaardige problemen. (BHT)