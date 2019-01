Sneeuw: ongeval door gladde wegen in Brugge Mathias Mariën

22 januari 2019

09u49 0 Brugge De sneeuw en de gladheid veroorzaken ook de eerste ongevallen. De Pathoekeweg in Brugge was dinsdagochtend een klein uurtje plaatselijk afgesloten na een ongeval met een vrachtwagen en bestelwagen.

De truck kwam bij het oprijden van de weg in aanrijding met de bestelwagen. De schade aan het voertuig is aanzienlijk. De politie kwam ter plaatse en besloot het verkeer in beide richtingen plaatselijk om te leiden in afwachting van de vaststellingen en takelwerken. Wellicht lag het gladde wegdek en de sneeuwval aan de oorzaak van het ongeval. Er raakte evenwel niemand gewond. Even voor 10 uur gaf de politie de rijbaan terug vrij.