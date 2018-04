Smullen van lekkere reep 'Sjokla' 25 april 2018

02u32 0 Brugge Brugge heeft, als eerste in Vlaanderen, zijn eigen stadschocolade. Op initiatief van het stadsbestuur maakte de Brugse Chocoladegilde een melk- en fondantreep met het logo van de stad Brugge erop.

Op de verpakking staat het voor Brugge kenmerkende zwaantje. "Het is een primeur", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "We kozen voor een op-en-top West-Vlaamse naam: Sjokla. Chocolade spreken we nu eenmaal zo uit: van Zillebeke tot hier. Brugge is nu eenmaal de chocoladehoofdstad van Europa, maar we zijn ook een fairtradestad. Hier combineren we het beste van de twee werelden. De chocolade is gemaakt van fairtradecacao. De opbrengst gaat uiteindelijk naar de producent. Iedereen weet dat er nog veel cacaoproducenten worden uitgebuit en bestolen. Wij garanderen dat het product op eerlijke wijze gemaakt is." De Chocoladegilde maakte de lekkere reep. "Wij zijn zelf ook bezig met fairtrade en respect voor de cacaoboeren", zegt chocolatier Pol Depla, die zijn aterlier ter beschikking stelde.





Volgens schepen Dirk De fauw moet de stad tegenwind bieden aan winkels waar chocolade aan dumpingprijzen verkocht wordt. "Dat doen we door de authentieke chocolatiers te waarderen met het label 'Handmade in Brugge' en chocoladewandelingen." Sjokla is vanaf dinsdag 8 mei te koop bij verscheidene Brugse chocolatiers, in Mijn Brugge, in de museumshop en bij In&Uit. (BHT)