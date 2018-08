Smeulende lamp in 't Brugse Vrije 14 augustus 2018

De Brugse brandweer is gisterenmiddag even voor 14 uur moeten uitrukken naar de gebouwen van 't Brugse Vrije op de Burg. In de fietsenkelder was een sterke brandgeur waargenomen, waarop de hulpdiensten verwittigd werden. Na controle bleek de oorzaak bij een tl-lamp te liggen die door een kleine kortsluiting was beginnen te smeulen. Een zestigtal aanwezigen moesten tijdens de interventie kortstondig het gebouw verlaten.





(SDVO)