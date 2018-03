Sluisdeur van 2.300 ton uit water gehaald Renovatie van Vandammesluis duurt zeker vijf jaar BART HUYSENTRUYT

23 maart 2018

02u44 0 Brugge In de haven van Zeebrugge is gisteren een sluisdeur van 2.300 ton van de Vandammesluis uit het water getild en naar de achterhaven gebracht. Het werk duurde liefst 19 uur en heeft een prijskaartje van 120 miljoen euro.

De spectaculaire operatie maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.





"We investeren 120 miljoen euro in de Pierre Vandammesluis, want we kiezen resoluut voor groei in Zeebrugge", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Schepen hebben twee mogelijkheden om de achterhaven van Zeebrugge te bereiken: via de Visartsluis en via de Pierre Vandammesluis. De Visartsluis uit 1907 is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart. De Vlaamse Regering bereidt daarom een investering voor van 1 miljard euro in een nieuwe zeesluis op die locatie, al stuit dat op stevig verzet. De Pierre Vandammesluis die dateert uit 1984 wordt daarom druk gebruikt, maar is toe aan een grondige renovatie, die afgerond moet zijn tegen de zomer van 2023.





Hijsschip

Als onderdeel van de renovatie werd gisteren een sluisdeur uit de deurkamer gevaren en in de achterhaven aan wal gebracht. Het gaat om de deur die het dichtst bij de zee ligt, die het meest te lijden heeft onder de getijden.





De Pierre Vandammesluis bestaat in totaal uit twee sluishoofden met elk twee roldeuren en twee beweegbare bruggen. Een enkele sluisdeur weegt meer dan 2.300 ton en heeft de afmetingen van een kwart voetbalveld. Voor de operatie wordt gebruik gemaakt van het hijsschip 'Rambiz': dat is een drijvende bok die een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen. De hele liftingsoperatie nam bijna 20 uur in beslag. Er waren 50 mensen bij betrokken.





Onderhoud

"Nu kunnen de onderhoudswerken aan de deurkamer en de deurloop uitgevoerd worden. De rails en geleidingsrails worden vernieuwd en verder gaat het om reinigings- en schilderwerken", zegt Filip Boelaert van MOW, het departement Mobiliteit en Openbare Werken. "In de achterhaven gebeuren er onderhoudswerken aan de sluisdeur zelf. Oesters en slib worden verwijderd. De mechanische onderdelen worden nagekeken, nieuwe technologieën en systemen worden geïnstalleerd en de deur wordt opnieuw geschilderd. Volgend voorjaar gaat de deur dan terug naar de sluis." De werken aan de sluis hebben geen invloed op het scheepvaartverkeer. De renovatie van de Vandammesluis is een grootscheepse en complexe operatie. De Tijdelijke Vereniging Soetaert-Jan De Nul heeft als hoofdaannemer de leiding.