Slovaak opgepakt die illegalen met valse papieren op ferry probeerde te smokkelen Siebe De Voogt

22 maart 2019

11u46 0 Brugge De Brugse onderzoeksrechter heeft een jonge Slovaak van amper 20 jaar oud aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man werd op heterdaad betrapt, toen hij Albanezen met valse papieren op de ferry richting het Verenigd Koninkrijk probeerde te smokkelen.

Een Alfa Romeo met vier inzittenden bood zich dinsdag aan bij de grenscontrole in de haven van Zeebrugge. Ze wilden inschepen op de Pride of Bruges en deden zich voor als vier Slovaken. De grenswachters waren echter alert en gingen over tot een grondige controle. “Mensensmokkel door middel van valse papieren is een gekende modus in verschillende havens. De grenswachters ter hoogte van de Schengen-doorlaatpost zijn dan ook opgeleid om valse documenten te onderscheiden van echte”, verduidelijkt procureur Frank Demeester. De grenscontroleurs hadden een vermoeden dat de papieren van de Slovaken mogelijk vals waren en riepen de gerechtelijke cel van de scheepvaartpolitie ter plaatse. Het onderzoek wees uit dat drie van de vier Slovaken in werkelijkheid Albanezen bleken te zijn. Enkel de papieren van de chauffeur bleken echt. De 20-jarige Slovaak werd opgepakt en intussen aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge.