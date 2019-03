Slovaak blijft vast voor mensensmokkel via haven van Zeebrugge: ook Italiaanse mensensmokkelaar blijft aangehouden Siebe De Voogt

29 maart 2019

14u55 0 Brugge De 20-jarige Slovaak die vorige week werd opgepakt in de haven van Zeebrugge blijft een maand langer in de cel op verdenking van mensensmokkel. Ook de aanhouding van een 47-jarige Italiaan werd verlengd.

De Slovaak Lukas S. (20) bood zich vorige week dinsdag aan bij de Pride of Bruges met zijn Alfa Romeo. In de wagen zaten drie mannen, die zich voordeden als landgenoten van de Slovaak. Bij de grenscontroleurs gingen echter meteen een belletje rinkelen. Ze gingen over tot een grondige controle en ontdekte dat de passagiers in werkelijkheid Albanezen waren. De mannen hadden valse papieren bij. Volgens de advocaat van S. werd zijn cliënt door een vriend van z’n werkgever gevraagd de Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk te voeren. Voor de rit zou hij 800 euro hebben gekregen. Zelf beweert Lukas S. dat hij niet wist dat het om mensensmokkel ging. De raadkamer verlengde de aanhouding van de jonge mensensmokkelaar vrijdagmorgen met een maand. Het dossier tegen een 47-jarige Italiaan werd dan weer met een week uitgesteld. Hij vloog afgelopen weekend achter de tralies, toen hij een vrouw en twee kinderen met valse papieren op de ferry richting Groot-Brittannië wilde smokkelen.