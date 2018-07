Slechts zes beelden in Brugge zijn verzekerd 24 juli 2018

0

Slechts zes beelden die in Brugge op het openbaar domein staan, zijn verzekerd tegen alle risico's. Dat blijkt uit een vraag van raadslid Martine Bruggeman (N-VA). Het gaat om De Jonggehuwden op de Burg, Les Veines du Cloître op de site van het Sint-Janshospitaal, het beeld van Pablo Atchugarry in de tuin van Groeninge, de kleurrijke handjes op de hoek van de Calvariebergstraat en Sint-Claradreef, een beeld in een nis in de Dweersstraat en de onlangs verdwenen beelden van 't Zand. Volgens het Brugse stadsbestuur is een verzekering voor kunst in de publieke ruimte eerder zeldzaam net omdat het risico op beschadiging zeer groot is. Andere kunstwerken zouden via een globale verzekering wel verzekerd zijn tegen bepaalde risico's, maar dus niet tegen diefstal. Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is het nuttig om daar de komende jaren een betere visie op te krijgen. "Maar of verzekeringsmaatschappijen daarin meestappen, is maar de vraag."





(BHT)