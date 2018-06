Slagerskoppel opent Meat Boutique 07 juni 2018

02u47 0 Brugge In de Ezelstraat is Meat Boutique geopend. Dat is de nieuwe slagerij van Geert en Anneleen Van Den Berghe.

Zij hebben in Sint-Andries al de Kwaliteitsslagerij Van Den Berghe. "Maar we hebben ambitie en wilden een hedendaagse en moderne slagerij openen in de Ezelstraat. Hier was al een tijd geen aanbod van charcuterie en lekker vlees meer", vertelt het Brugse echtpaar.





Het interieur ziet er modern uit, maar de producten geven een knipoog naar vroeger. Er worden ambachtelijke charcuterie en ook bereide gerechten verkocht. Er liggen dagschotels en maaltijdsalades in de toonbank. Als kaasambassadeur biedt Meat Boutique ook alle Brugge-kazen aan. De eerste klanten van de slagerij kregen gisteren alvast een attentie mee naar huis. (BHT)