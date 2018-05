Slager opent al tweede zaak in vier jaar GEERT EN ANNELEEN KIEZEN MET MEAT BOUTIQUE VOOR EZELSTRAAT

16 mei 2018

02u26 0 Brugge In de Ezelstraat in Brugge gooit de nieuwe slagerij Meat Boutique eind deze maand de deuren open. Geert Van Den Berghe (35) en Anneleen De Meyer (31), die al een slagerij hebben in Sint-Andries, starten een tweede zaak. "Deze straat floreert en daar willen we bij zijn", zeggen ze.







Nu ziet het vroegere pand van een natuurwinkel in de Ezelstraat er nog als een bouwwerf uit, maar over tien dagen zou Meat Boutique al meer weg moeten hebben van een slagerij. De locatie is opmerkelijk: tussen andere nieuwkomers als Frederiek Van Pamel, La Stanza de Stefanie en het kattencafé. "De straat bruist als nooit tevoren", zegt Anneleen De Meyer. "Daar wilden we graag bij zijn. Ons oog was eerst op een ander pand gevallen, maar daar ging de eigenaar plots dwarsliggen. Nu zijn we heel tevreden met deze locatie."





Markten

Geert Van Den Berghe is aan een blitzcarrière bezig. Hij opende pas vier jaar geleden een slagerij langs de Gistelse Steenweg. Daarvoor stond hij met zijn vlees en charcuterie op de markten in Brugge. "Ik heb vijf jaar de markten van Brugge, Zeebrugge en Lissewege gedaan", voegt hij toe. "Dat was in het begin nog met een klein karretje. Maar de zaken gingen steeds beter en uiteindelijk hebben we besloten om slagerij Huys over te nemen. Ook daar zijn de klanten meteen mee in ons verhaal."





Dat verhaal is ook wel mooi. Van Den Berghe houdt aan zijn principes om enkel met eigen vlees, gekweekt in Zuienkerke, te werken. Daar maakt hij eigen bereidingen en charcuterie van. "Vers vlees is mijn basisregel. Die filosofie wijzigen we niet in onze tweede winkel", zegt hij. "De klanten in Sint-Andries kennen ons van die kwaliteit. Dat zullen we gewoon doortrekken. De nieuwe winkel krijgt een knappe toog en een ruim assortiment aan Bruggekazen. We willen de bewoners in de binnenstad helemaal meekrijgen in ons verhaal."





Twee kindjes

Veel slagers klagen over de werkdruk of over het tekort aan personeel. Maar de Bruggeling gaat niet mee in dat negatieve verhaal. "Er is zeker goed personeel op de markt, maar je moet ze vinden én motiveren. Wij hebben daar nooit eerder problemen mee ervaren. Het beroep van slager is hard, maar je krijgt er heel veel voldoening voor terug. Personeelsproblemen zouden me niet tegenhouden om toch te investeren." Anneleen knikt: "Op dit moment zoeken we nog een winkelbediende, die straks inzetbaar is in beide slagerijen. Maar we hebben vertrouwen. Naast de twee slagerijen runnen we ook nog een huishouden met twee kindjes. Een uitdaging is dat zeker." Voor de klanten in Sint-Andries wijzigt er niks. Anneleen zal wat vaker in de binnenstad te vinden zijn. De sluitingsdagen zijn zondagnamiddag en maandag.