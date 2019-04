Slachtoffer veroordeelde Tinder-cipier getuigt: “Hij sloot me vijf uur lang op en stak me met een mes” Siebe De Voogt

01 april 2019

11u03 6 Brugge De Brugse cipier die na een Tinderdate elf vrouwen misbruikte, heeft maandagmorgen 7 jaar cel gekregen. Yannick M. (26) leek op het eerste afspraakje een echte Don Juan, maar terroriseerde al snel zijn vriendinnetjes. Silke, een van zijn slachtoffers, getuigt over hoe driest de man te werk ging. “Hij sloot me vijf uur lang op en stak me in het gezicht.”

Elf vrouwen vielen de voorbije jaren als een blok voor de 26-jarige Yannick M. De man deed er dan ook alles aan om de jonge blondines het hof te maken: van een boeketje rozen tot zelfs een plaatje op de radio. Eén van die meisjes is de 21-jarige Silke. Ook zij leerde M. in de loop van 2017 kennen via Tinder. “We hebben twee maanden lang contact gehad, maar ik had me voorgenomen om geen relatie aan te gaan”, getuigt ze. “We werden wel goede vrienden.” Zelfs als vriend kon Yannick M. volgens Silke mensen kraken en kapot maken. “Hij was bijzonder charismatisch en toonde dat hij een man van de wereld was. Yannick wilde iedereen gelukkig maken. Hij was overweldigend lief, tot je nee durfde zeggen. Dan kwam zijn andere kant naar boven.”

Opgesloten

In september 2017 had Silke in de woning van Yannick in Brugge afgesproken om samen te ontbijten. Het kwam die morgen tot een discussie. “Waarover die ging, zeg ik liever niet. Maar ik wilde nadien wel naar huis. Mijn “nee” deed Yannick flippen. Hij wou me in z'n macht hebben sloot me vier à vijf uur op in een kamer. Hij wilde dat ik kalmeerde, maar ik liet me niet doen. Ik heb er alles aan gedaan om te ontsnappen en meermaals kwam het tot een gevecht. Uiteindelijk heeft hij me met een mes in m’n gezicht gestoken. Ik houd er een litteken op m’n neus aan over. Ik kon niet meer vluchten en moest me bij de situatie neerleggen. Hij had controle over mij.”

Ondanks de ernst van de feiten, durfde Silke niet naar de politie te stappen. “Ik had enorm veel schrik”, zegt ze. “Ik was vooral bang dat de mensen me niet zouden geloven of dat ze zouden denken dat ik gek was. Ik kende één van de meisjes, waarmee Yannick nadien mee aan het daten was. Toen ze me vertelde dat het bij haar uit de hand gelopen was, ben ik dezelfde avond nog naar de politie gegaan.”

Plaatje op radio

Het verhaal van Silke overkwam ook tien andere vrouwen. Velen onder hen startten wél een relatie met Yannick M. De cipier noemde hen al snel ‘de vrouw van zijn leven’ en op de eerste date gedroeg de Bruggeling zich als een ware charmeur. Hij kocht bloemen en vroeg voor een van hen zelfs een plaatje aan op de radio. Al snel kwam de ware aard van de man naar boven. In de zomer van 2017 werd de cipier een eerste maal aangehouden. Hij had toen al drie slachtoffers gemaakt. Na amper enkele dagen kwam de cipier al opnieuw voorwaardelijk vrij. Hij verviel snel in z’n oude gewoontes en zou nog acht andere meisjes terroriseren, waaronder Silke. Verschillende slachtoffers werden aangerand of verkracht, belaagd en geslagen door M. Eén slachtoffer werd verkracht, toen ze weigerde om de afwas te doen. Een ander meisje werd naakt op straat gezet. Eén slachtoffer besmette hij bewust met herpes.

Narcist

Toen de politie lucht kreeg van de nieuwe feiten, vloog Yannick M. opnieuw achter de tralies. Hij zit intussen een jaar in voorhechtenis. “De eerste gerechtsdeskundige noemde hem een psychopaat, maar of hij dat daadwerkelijk is, wil ik nog in het midden laten”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. “Hij is wel een heel extreme en egocentrische narcist met een hoge kans op recidive. De beklaagde heeft gelachen met de kansen die er geweest zijn. Hij moet nu boeten.”

Zeven jaar cel

De rechtbank in Brugge legde Yannick M. maandagmorgen 7 jaar cel op. Negen slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen samen zo’n 40.000 euro aan schadevergoedingen toegekend. Silke kan zich, net als de andere slachtoffers vinden in die straf.

We moeten ons sterk houden en blijven doorgaan. Ik word vandaag nog steeds begeleid en zal die begeleiding ook nog enige tijd verderzetten. Silke (21)

“We hadden dit ergens niet verwacht, ook al waren het bijzonder zware feiten”, vertelt ze. “Ik heb fysiek en mentaal erg diep gezeten en heb nog steeds begeleiding nodig. Na vandaag kan ik m’n leven weer beginnen opbouwen. Ik zie het als een nieuwe start. Gehoord worden op het proces was voor ons als slachtoffers erg belangrijk. Ik hoop dat Yannick in de gevangenis nadenkt over wat hij ons heeft aangedaan. Of ik zijn spijt geloof die hij op de vorige zitting uitdrukte? Nee, helemaal niet. Hij heeft dat al elf maal gedaan, zonder dat er iets van aan was. Laat staan dat dat nu het geval zou zijn.”

Yannick M. werd na zijn eerste aanhouding meteen ontslagen door het Gevangeniswezen. Zijn advocaten Tom Noyez en Laurens De Koninck bekijken of ze in beroep zullen gaan tegen de 7 jaar gevangenisstraf.