Site Katelijnebrug krijgt er 30 olmen bij

Katelijnebrug krijgt er 30 olmen bij Bart Huysentruyt

30 maart 2019

18u19 0 Brugge In plaats van een betonnen parking krijgt de site Katelijnebrug in Brugge er dertig bomen bij.

De stadsdiensten zijn vrijdag met de aanplant van de olmen gestart. Deze middelgrote boom heeft een vaasvormige kroon, is goed bestand tegen wind en is resistent tegen de iepenziekte. In de herfst verkleuren de bladeren prachtig geel. Ook alle gezonde wilgen op de site blijven integraal behouden. Het zwerfvuil en het hakselhout werden verwijderd. De aanplant is opmerkelijk, want de site stond tot vorig jaar nog op de planning als mogelijke randparking. Daar is het nieuwe stadsbestuur van afgestapt. “Door de aanplant van maar liefst 30 olmen zal het groene karakter van het terrein langs de Baron Ruzettelaan behouden én versterkt worden. De bomen geven zuurstof aan de buurt”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).